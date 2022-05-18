Минсельхоз заверил в полном самообеспечении России продуктами

Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, в том числе зерном, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом. Об этом заявили в Минсельхозе «Известиям» в среду, 18 мая.

Ранее в этот же день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в приветствии участников встречи руководства аппарата Совбеза с главами дипломатических представительств иностранных государств заявил, что в мире дестабилизирована социально-экономическая обстановка из-за санкционной войны Запада против России и многие страны находятся на грани голода.



«В целях сохранения стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке правительством РФ оказывается беспрецедентная поддержка аграриям, а также принят комплекс мер таможенно-тарифного регулирования», — сообщили в Минсельхозе.

Накануне в Госдуме заявили, что очередные пакеты санкций против России повлияют на рост цен на энергоносители в Европе, а также на проблемы с продовольствием к концу 2022 года. В тот же день телеканал Arte передавал, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекордные €435. Одной из причин повышения стоимости указывались последствия антироссийских санкций.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и РФ приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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