Прямой эфир
Мир
Жители Запорожской области получат в мае пенсии и зарплаты в рублях
Спорт
Фигуристка Забияко заявила о планах возобновить карьеру и выступать за Канаду
Экономика
Минэкономразвития представило экономический стресс-сценарий на 2022 год
Мир
Байден назвал историческим событием заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
Мир
Хуснуллин заявил о готовности поставлять электроэнергию с Запорожской АЭС Украине
Общество
Города Подмосковья украсили миллионы цветов
Мир
Генсек ООН предложил возобновить экспорт калийных удобрений из РФ
Мир
Глава Евросовета поддержал идею создать Европейское политическое сообщество
Экономика
Минсельхоз заверил в полном самообеспечении России продуктами
Общество
IT-компании заявили об утечке данных бизнес-школы «Сколково»
Экономика
Мантуров заявил об отсутствии у России задачи полного импортозамещения
Сюжет:

Минсельхоз заверил в полном самообеспечении России продуктами

Минсельхоз заверил в полном самообеспечении России продуктами
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, в том числе зерном, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом. Об этом заявили в Минсельхозе «Известиям» в среду, 18 мая.

Зернышко к зернышку: мировая «пшеничная война» набирает обороты
Ключевые поставщики отказываются от экспорта, а ООН предрекает массовый голод

Ранее в этот же день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в приветствии участников встречи руководства аппарата Совбеза с главами дипломатических представительств иностранных государств заявил, что в мире дестабилизирована социально-экономическая обстановка из-за санкционной войны Запада против России и многие страны находятся на грани голода.

«В целях сохранения стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке правительством РФ оказывается беспрецедентная поддержка аграриям, а также принят комплекс мер таможенно-тарифного регулирования», — сообщили в Минсельхозе.

Накануне в Госдуме заявили, что очередные пакеты санкций против России повлияют на рост цен на энергоносители в Европе, а также на проблемы с продовольствием к концу 2022 года. В тот же день телеканал Arte передавал, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекордные €435. Одной из причин повышения стоимости указывались последствия антироссийских санкций.

17 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и РФ приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022