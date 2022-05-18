Корреспондент «Известий» показал дом подполковника милиции Украины

Военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин 18 мая показал поселковый дом в Донбассе, который незаконно занимал украинский подполковник милиции.

«Это обычный поселковый дом, где жила пожилая женщина. Его занял вот этот подполковник милиции», — рассказал журналист.

При этом он показал фото с изображением милиционеров в синих рубашках и тем самым подполковником, который находился в центре в белой рубашке.

«Здесь он жил, по рассказам местных жителей, довольно долго. Вот даже зимняя одежда, и летняя с характерной синей меткой, шеврон», — показал Зименкин.

По его словам, подполковник долгое время квартировался в частном доме, пока его и других националистов не выбили из поселка.

Ранее в этот же день Зименкин побывал в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР). Населенный пункт оказался всего в 1,5 км от места, где продолжаются бои. Корреспонденту удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали об обстрелах ВСУ и гибели знакомых.

16 мая корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал бывшие укрепления украинских националистов в районе Попасной ЛНР. С этих укрепрайонов вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел Попасной, Брянки и Первомайска. Бойцы ЛНР отметили, что укрепления были хорошие и прочные. Корреспондент показал, что стены укрепления сделаны из бетона, в них располагалась смотровая ячейка для пулеметчика.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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