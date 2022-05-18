Захарова: ответные меры на решение Финляндии вступить в НАТО станут сюрпризом

Ответные меры РФ на решение Финляндии вступить в НАТО станут сюрпризом. Так в среду, 18 мая, прокомментировала реакцию России на вступление соседней страны в Североатлантический альянс официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Это будет сюрприз, это к нашему оборонному ведомству. Соответствующее решение будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов. <…> как будет развиваться членство Финляндии в НАТО, исходя из всех этих параметров будет приниматься решение, но в первую очередь оно за военными», — заявила представитель дипведомства.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что для вхождения в состав альянса нового государства необходимо получить одобрение всех действующих участников НАТО. Несмотря на стремительный курс Финляндии и Швеции на членство в альянсе, на которое рассчитывают США, не все страны разделяют согласны с такой политикой, о чем уже высказались Турция и Италия.

16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.