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Минэкономразвития представило экономический стресс-сценарий на 2022 год

Минэк представил экономический стресс-сценарий на 2022 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Согласно консервативному стресс-сценарию макроэкономического прогноза Минэкономразвития на 2022 год, валовой внутренний продукт (ВВП) России упадет на 8,8%. Об этом говорится в согласованных ведомством с Минфином сценарных условиях на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Документ есть в распоряжении редакции «Известий» в среду, 18 мая.

Назад в прошлое: Минэк ожидает максимальное за 13 лет падение экономики
При этом прогноз ведомства значительно оптимистичнее, чем у западных институтов

Документ предполагает два сценария — консервативный и базовый. Указывается, что первый отличается от второго двумя предпосылками и прогнозом о более глубоком спаде российской экономики в этом году.

Накануне представитель Минэкономразвития рассказал «Известиям», что, согласно базовому сценарию, ВВП России упадет в текущем году на 7,8%, инфляция ускорится до 17,5%, безработица составит 6,7%, а реальные доходы населения снизятся на 6,8%. Среднегодовой курс российской нацвалюты ожидают на уровне 76,7 руб./$, а цену на нефть марки Urals — $80,1 за баррель.

Согласно консервативному сценарию, падение ВВП ожидается в условиях «более жесткого применения санкций и более медленной перестройки производственно-логистических цепочек», отмечается в сообщении. Кроме того, в консервативном варианте прогнозируется более существенное снижение цен на товары российского экспорта.

В 2023 году ВВП падает сильнее, чем в базовом варианте прогноза, — на 2,9% вместо 0,7%, о котором говорится в базовом варианте. При этом восстановление в 2024–2025 годах происходит меньшими темпами. В результате к концу прогнозного периода ВВП будет примерно на 7% ниже, чем в 2021 году. Основной фактор — структурное снижение доходов и потребительского спроса, а также более глубокое падение экспорта и инвестиций.

В консервативном варианте мировые цены на Urals падают до уровней около $57 за баррель к 2025 году. В этих условиях курс нацвалюты ослабляется до уровней около 86 руб./$. к концу 2025-го.

«Ослабление валютного курса и более серьезные перебои с импортными поставками приведут к более глубокому спаду потребительского спроса, что скажется на более низкой (чем в базовом варианте) инфляции в 2022–2024 годах», — говорится в сообщении Минэкономразвития. 16,5%, 5,4%, 3,7%

Так, согласно этому варианту прогноза, инфляция должна ускориться до 16,5% в 2022 году, до 5,4% — в 2023-м и до 3,7% — в 2024-м. Выход инфляции на целевой уровень ожидается только к концу 2025 года.

12 апреля Всемирный банк прогнозировал, что под влиянием санкций в этом году ВВП России сократится на 11,2%. Но аналитик Михаил Коган в беседе с «Известиями» назвал эту оценку поверхностной. Он сказал, что уже в III квартале этого года она может быть существенно пересмотрена из-за постепенного возврата в РФ западных компаний и поэтапной отмены санкций.

Коган также отмечал, что падение ВВП на 8,8% в 2022 году — не такой уж плохой сценарий, негативный прогноз — это падение на 12,1%.

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