Системы холтеровского мониторирования закупили для рязанских поликлиник

В поликлиники Рязанской области приобрели 10 систем холтеровского мониторирования. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Как объяснили в ведомстве, речь идет о холтеровском электрокардиографическом мониторе КРН-01. Данный аппарат создан с использованием цифровых технологий для отслеживания активности сердца.

Собранные данные передаются на кардиорегистратор, который применяется для круглосуточного ЭКГ-наблюдения за пациентом, пишет 62INFO.ru.

Аппараты установлены в Клепиковской и Рыбновской районных больницах, Шацкой межрайонной больнице и Ряжском межрайонном медцентре.