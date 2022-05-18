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Минобороны опубликовало первое видео с пленными с «Азовстали» в больнице

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Минобороны России впервые опубликовало видео с пленными украинскими военнослужащими с комбината «Азовсталь», которые сейчас проходят лечение в больнице города Новоазовска на территории Донецкой Народной республики (ДНР). Кадры были опубликованы в среду, 18 мая.

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«Нахожусь в больнице города Новоазовск. Отношение нормальное. Нейрофизического воздействия, психологического на меня не оказывают. Посмотрели ногу, сказали, что все нормально. Питание отличное», — рассказал в видео Минобороны пленный военнослужащий войск Украины Виктор Шапошников.

Пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Даниил Жученко находится в больнице c осколочным ранением и перебитым сухожилием на ноге.

«Помогают, лечат. Сказали, через полгода реабилитации, по идее, все будет хорошо», — говорит он.

Также он добавил, что содержание и отношение отличные.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил еще о 694 боевиках с «Азовстали» в Мариуполе, сдавшихся в плен за прошедшие сутки.

17 мая официальный представитель Минобороны рассказал, что накануне 265 украинских боевиков, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. Среди них — военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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