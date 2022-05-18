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В ЭИСИ рассказали о просчете Запада в отношении России

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Попытки Запада стереть российскую идентичность обречены на провал, так как российское общество сплачивается перед лицом внешней угрозы. Об этом в среду, 18 мая, заявили специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Наша идентичность носит характер цивилизационный. Мы государство-цивилизация. Мы являемся, к несчастью Запада и Востока, самодостаточными во всех отношениях и смыслах. Поскольку Россия — особая локальная цивилизация, нам присущи собственные ценности», — пояснил политолог Александр Рудаков.

По мнению экспертов, вопрос идентичности для россиян стоит очень остро и даже успел стать предметом идейного противостояния.

Днем ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение «Русского мира». Кроме того, развернутая США глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против РФ необъявленной войны.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия недружественных стран по отношению к России теперь правильнее называть враждебными. По его словам, для коллективного Запада является раздражителем само существование России, поэтому он готов на все, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

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