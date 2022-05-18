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Кладоискателей заподозрили в поджоге алтайских лесов

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Министерство природы Алтайского края заподозрило искателей кладов в поджоге сухой травы. О прямой связи между лесными пожарами и металлоискателями ведомство рассказало на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По мнению сотрудников министерства, кладоискатели поджигают траву, чтобы было проще искать металлические изделия, а сам прибор не путался в растительности. Также подобным образом снижается риск поймать клеща.

«От такого кощунственного подхода страдает природа во всем ее многообразии. Как правило, отжигают брошенные деревни, а огонь идет дальше по полям, лугам и заходит в лес, делая там свое дело», — заявили в ведомстве.

Как отмечает altapress.ru, виновному в умышленном отжиге грозит административная или уголовная ответственность с минимальной суммой штрафа в размере 5 тыс. рублей. Помимо этого поджигатель должен будет возместить ущерб лесному фонду и компенсировать затраты на тушение пожара.

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