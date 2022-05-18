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Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества на фейковых приложениях

Киберэксперт Овчинников предупредил о риске лишиться денег из-за фишинговых приложений банков
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/FrankHoermann
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В последнее время злоумышленники начали использовать схему с фальшивыми мобильными приложениями российских банков. Об этом 18 мая предупредил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

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«Если фишинговые сайты уже известны многим пользователям, то с фальшивыми мобильными приложениями многие сталкиваются впервые. Злоумышленниками удачно выбрано время для запуска таких приложений: официальные приложения для многих крупных банков РФ блокируются компаниями Apple и Google в маркетплейсах. В связи с этим, согласно алгоритмам поиска, на маркетплейсе пользователю «выдается» вредоносное мобильное ПО, имеющее схожее названием и похожие метрики», — отметил он в беседе с «Известиями».

Также, по словам специалиста, в последние годы магазины стали меньше времени уделять проверке публикуемых приложений: регулярно вредоносные мобильные программы оказываются доступными для скачивания и установки. Причем некоторые из них находятся в доступе в течение продолжительного времени, пока не поступит соответствующая жалоба.

«Установка подобного ПО грозит утерей платежной информации и материальными потерями. В лучшем случае злоумышленники просто украдут ваши деньги со счета в банке. В худшем случае при помощи накопленной информации они будут следить за вами и «обчистят» все ваши счета путем таргетированной атаки на вас», — предупредил Овчинников.

Он призвал россиян внимательно проверять название устанавливаемого ПО наименование его издателя, а также изучать отзывы пользователей.

5 мая эксперты проекта по борьбе с мошенничеством «Мошеловка» сообщили, что злоумышленники придумали новую схему обмана россиян при помощи VPN. Так, мошенники предлагают пользователю скачать непроверенную программу, устанавливающую VPN-соединение, что приводит к краже платежных данных.

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