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Минфин США допустил непродление лицензии на обслуживание внешнего долга России

Минфин США допустил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России
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Фото: Global Look Press/picture alliance/Jürgen Schwenkenbecher
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США с большой вероятностью не продлят лицензию обслуживания Россией суверенного долга после 25 мая. Об этом заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен 18 мая на пресс-конференции.

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«На мой взгляд, разумно предположить, что данная лицензия, вероятно, завершит свое действие. Окончательное решение пока не принято, однако маловероятно, что она будет продлена», — приводит ее слова «Газета.Ru».

Йеллен заверила, что даже наступление технического дефолта для РФ не поменяет ситуацию полностью, потому что Россия в условиях санкций уже «отрезана от мирового рынка капитала».

Ранее в этот день в Госдуме сказали, что власти США добиваются ситуации, при которой Россия должна будет объявить дефолт, комментируя данные о планах Вашингтона заблокировать России возможность выплат по госдолгу.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что администрация американского лидера Джо Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, то есть аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также подчеркнул, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел, при этом разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные ограничения, с которыми придется столкнуться стране.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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