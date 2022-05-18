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Уникальную площадку для собак обустроят в казанском парке «Салават Купере»

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Фото: Институт развития городов РТ
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В парке «Салават Купере» в Казани планируют создать уникальную площадку для выгула собак. Об этом сообщает фонд «Институт развития городов Республики Татарстан».

«Аналогов таких площадок пока нет в России. Реализация проекта запланирована на этот год», — объяснили ИА «Татар-информ» в фонде.

Площадка предназначена не для классической дрессировки, а для игр и общения с питомцами. На территории установят навесы и лавочки, специальное оборудование для занятий с собакой. Также в проект входит большое пространство для бега животных: 700 кв. м свободного выгула без поводка.

Предполагается, что площадка в казанском парке станет вторым современным пространством в России с подобным оборудованием. Первая появится в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах (Татарстан). В 2022 году там создадут полноценный кинологический центр.

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