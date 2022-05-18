Корреспондент «Известий» показал кадры работы российской артиллерии с воздуха

Работу артиллерии Вооруженных сил РФ по позициям украинских боевиков в среду, 18 мая, зафиксировал на видео корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин.

На кадрах продемонстрированы позиции военных вооруженных сил Украины (ВСУ), чье местоположение распознали посредством работы корректировщиков. Боевики расположились в окопе длиной приблизительно 700 м. Спустя полчаса к ним прибыло подкрепление в составе около 50 человек, танка, двух машин пехоты и бронемобилей «Казак».

По данным корреспондента, в результате работы артиллерии все находившиеся в окопе погибли.

Ранее в этот же день военный корреспондент «Известий» Даниил Левин показал кадры пораженных украинских позиций. На них можно увидеть, как военнослужащие вооруженных сил Украины попытались отступить, однако удар российской артиллерии не позволил им это сделать.

Незадолго до этого корреспондент «Известий» Александр Сафиулин продемонстрировал запись работы артиллерии на авдеевском направлении.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».