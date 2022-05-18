Подготовка к строительству станции очистки воды началась под Псковом

В Псковском районе началась подготовка к строительству станции водоочистки, которая будет располагаться в деревне Родина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

На сегодняшний день подрядчик уже завершил расчистку площадки и установил временное ограждение. Полностью завершить работы планируется в ноябре 2023 года.

Отмечается, что новая станция водоочистки будет модульной. Реализация проекта направлена на повышение качества воды и улучшение комфортности проживания в населенном пункте.

В середине апреля сообщалось, что в поселке городского типа Бежаницы Псковской области заменили водонапорную башню. Работы прошли в рамках программы «Чистая вода».