Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 24 мая сроки военного положения и всеобщей мобилизации в стране. На сайте Верховной рады 18 мая были зарегистрированы соответствующие законопроекты.

«Срок действия военного положения на Украине продлевается с 5:30 (время совпадает с московским) 25 мая 2022 года сроком на 90 суток», — говорится в дополнении к законопроекту.

Другим проектом закона предлагается продлить всеобщую мобилизацию в стране на 90 суток начиная с 25 мая.

Зеленский уже объявлял военное положение на Украине 24 февраля, в день начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Позднее он подписал закон о продлении срока действия военного положения. Срок его действия истекает 24 мая.

Как отмечал украинский лидер, до подписания документа он беседовал с президентом США Джо Байденом, который пообещал ему собственную и международную поддержку.

Ранее, 20 марта, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о единой информационной политике в условиях военного положения. Она включает объединение всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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