В орловском лагере «Елочка» выявили ряд нарушений

В Орловской области прошла прокурорская проверка требований законодательства при подготовке к открытию летних смен в детском оздоровительно-образовательном центре «Елочка». Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований. Проверяющие сделали замечания по содержанию жилых корпусов и готовности к эксплуатации спортивных сооружений.

Как уточняет InfoOrel.ru, также ненадлежащим образом было организовано оказание медпомощи. Кабинеты оказались неукомплектованными, а договор с медработником до сих пор не заключен.

Прокуратура Болховского района внесла представление в адрес директора центра с требованием устранить нарушения до открытия лагеря. Также будет дана правовая оценка контролю, который должен осуществлять департамент образования, выступающий учредителем центра.