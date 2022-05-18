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ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В случае если Россия внезапно прекратит подачу газа, Европе следует принять экстренные общие меры по рациональному использованию данного энергоресурса. Такое предложение внесла Европейская комиссия (ЕК) в среду, 18 мая.

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В первую очередь, по мнению представителей ЕК, следует перераспределить голубое топливо среди европейских государств и в исключительном порядке установить предельно допустимые цены. Комиссия предусматривает «координированные меры по рациональному использованию и сокращению спроса».

«К примеру, газ может переправляться тем потребителям, которым он необходим в наиболее срочном порядке», — сообщили в ЕК, добавив, что менее зависимые от энергоресурсов из РФ страны могут перенаправить часть тем, кто в этом нуждается в большей степени.

Государства — члены Евросоюза приступят к обсуждению положений в ближайшее время.

Ранее в этот же день шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) был заблокирован.

6 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

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