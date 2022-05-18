Дело об убийстве 86-летней женщины возбудили в Липецкой области

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту убийства 86-летней женщины. В преступлении подозревается сожитель ее племянницы, мужчина задержан, сообщает СУ СКР по региону.

Убийство произошло днем 16 мая в селе Набережное Воловского района. По данным следствия, 86-летняя женщина потребовала свою пенсию, которую 69-летний подозреваемый получил за нее. После этого мужчина нанес пенсионерке два удара отверткой — в правую руку и грудную клетку, а затем толкнул ее, пишет GOROD48.

«Женщина упала и перестала подавать признаки жизни. Подозреваемый обратился к соседям с просьбой о вызове скорой медицинской помощи, сообщив, что пенсионерке стало плохо. Прибывшие медработники констатировали ее смерть», — говорится в сообщении СК.

Судмедэксперты заключили, что потерпевшая скончалась от колотых ран. Были затронуты внутренние органы.

Подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Как уточняет LipetskMedia, свою вину в совершении преступления мужчина признал, написав явку с повинной. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Максимальная санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает лишение свободы до 15 лет.

17 мая сообщалось, что в Любинском районе Омской области 83-летний пенсионер убил 84-летнего соседа из-за якобы наведенной на него порчи. Следователи возбудили уголовное дело.