Вице-премьер Борисов: Россия применяет новое поколение лазерных комплексов на Украине

Российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса применяют лазерное оружие. Об этом вице-премьер Юрий Борисов сообщил 18 мая в эфире Первого канала. Он уточнил, что речь идет о комплексе «Задира».

«Они (комплексы лазерного оружия) уже начинают поступать. Первые образцы уже используются», — сказал он.

Выступая в этот же день на марафоне «Новые горизонты», Борисов рассказал о лазерном оружии, отметив, что российскими физиками разработаны и серийно производятся лазерные системы, мощность которых позволяет осуществлять тепловое поражение различных средств. По его словам, накануне был продемонстрирован лазер, который на дальности 5 км в течение 5 секунд сжег беспилотное средство.

Он отметил, что «на подходе системы вооружения, которые будут работать на новых физических принципах» и будут определять боеспособность вооруженных сил в будущем.

Также Борисов рассказал, что российским войскам начали серийно поставлять лазерный комплекс «Пересвет». Комплекс способен выводить из рабочего состояния разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км.