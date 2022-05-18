Италия отреагировала на решение России о высылке 24 дипломатов

Италия приняла к сведению решение российских властей о высылке 24 сотрудников дипломатических учреждений. Об этом заявило МИД Италии в среду, 18 мая.

При этом заявили, что они выполняли обязанности в соответствии с международными соглашениями.

«Италия принимает к сведению решение Российской Федерации о высылке 24 сотрудников итальянских дипломатических и консульских представительств и офиса Института внешней торговли Италии в России. Персонал, подпадающий под действие этой меры, всегда выполнял свои обязанности в полном соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — сообщает министерство, сообщение которого приводит «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что Москва в качестве ответной меры Риму вышлет из страны 24 итальянских дипломата.

После заявления о выселке итальянских дипломатов премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что высылка дипломатов из России не должна означать полного разрыва дипломатических каналов двух стран. А решение России он назвал «враждебным жестом».

Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов еще 5 апреля. В итальянском МИДе тогда отмечали, что такое решение принято по соображениям «национальной безопасности».

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.

Москва действует зеркально в связи с недружественными действиями вышеперечисленных государств. Так, 13 мая РФ объявила сотрудника посольства Болгарии Атанас Крыстин персоной нон грата. Ответная высылка дипломатов коснулась и Данию, Японию, Норвегию, Швецию, Германию и др.