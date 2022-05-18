США выделят $300 млн на борьбу с продовольственным кризисом

США выделят еще $300 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире, заявили 18 мая в американском Госдепартаменте.

«18 мая на совещании министров продовольственной безопасности мы объявим о дополнительной продовольственной помощи, в результате чего общая сумма экстренной продовольственной помощи США с февраля составит почти $2,6 млрд. <...> США вносят свой вклад в смягчение глобальной нехватки удобрений, предпринимая действия по увеличению внутреннего производства удобрений», — говорится в заявлении.

В заявлении Госдепа говорится, что Штаты в течение следующих пяти лет выделят более $5 млрд на «устранение угроз продовольственной безопасности и улучшение питания во всем мире».

В документе также отмечается, что с начала российской спецоперации США выделили «более $2,3 млрд на оказание гуманитарной продовольственной поддержки».

12 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Штаты сознательно переворачивают положение с ног на голову, говоря, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за якобы действий России. Антонов также подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией на продовольственных рынках. По его словам, РФ будет добросовестно исполнять обязательства по экспорту сельхозтоваров.

В апреле профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов отметил, что перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится всё более реальной и выгоды от него не получит никто. Он подчеркнул, что Россия является одним из основных экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей — базовых видов сырья для производства продовольствия. При этом Рамазанов уточнил, что найти полноценную замену России на мировом рынке этих видов сырья сейчас невозможно.

Еще 4 марта глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что сбои в отгрузках удобрений из РФ несут риск дефицита продовольствия в ряде стран. По его словам, Россия входит в тройку мировых лидеров — поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности.