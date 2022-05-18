Политолог допустил вынесение показательных смертных приговоров в Белоруссии

После подписания президентом Белоруссии Александром Лукашенко поправок о смертной казни за терроризм в республике могут быть вынесены показательные приговоры. Такое мнение высказал в среду, 18 мая, политолог Дмитрий Болкунец.

Также он допустил, что потенциальный расстрел заключенных может быть использован в качестве торга с Европой: приговоры могут отменить в обмен на снятие санкций.

«Власти вынуждены были принять данные поправки исходя из последних тенденций в Белоруссии. Очень активно ведет себя партизанское движение: мы видели много случаев на железной дороге, когда перекрываются пути, уничтожаются объекты. Именно с этим и связаны поправки: нужно запугать участников протеста», — сказал Болкунец в беседе с Lenta.Ru.

Он считает вполне вероятным то, что они будут включены в список потенциальных террористов, и в ближайшее время власти проведут показательную смертную казнь.

Эксперт предположил, что теперь в Белоруссии могут быть ликвидированы представители политического класса, в том числе те, кто уже находится в заключении. Болкунец считает, что Лукашенко будет проводить крайне жесткую политику в этом направлении, чтобы пресечь протестную активность.

«Лукашенко будет сильно закручивать гайки, для него важно запугать», — сказал он.

Он напомнил, что за пределами Белоруссии находится более 10 человек, против которых возбуждены уголовные дела о причастности к террористической деятельности.

«Белоруссия — единственная европейская страна, в которой существует смертная казнь. Но сейчас страна оказалась в масштабной изоляции, потому нет резона смягчать законодательство, чтобы понравиться Европе», — отметил он.

Ранее в этот день Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающих смертную казнь за покушение на совершение терактов. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, передает НСН.

Согласно ему, высшая мера наказания предусмотрена за приготовление к покушению на представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны.

Кроме того, казнь грозит за подготовку к акту международного терроризма, теракта с применением объектов атомной энергетики, с использованием радиации или ядерных материалов, химических или биологических веществ.

Также виновный может быть приговорен к казни за подготовку покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля для давления на органы власти или устрашения населения, сообщается на сайте kp.ru.

В конце апреля проект закона был принят нижней палатой парламента сразу в двух чтениях. Позднее он был одобрен верхней палатой.

В сентябре 2021 года Лукашенко допустил возможность проведения референдума по вопросу отмены смертной казни в Белоруссии. В 1996 году на референдуме за сохранение смертной казни в Белоруссии проголосовали почти 80,5% жителей.