Минфин США допустил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга РФ

США с большой вероятностью не продлят лицензию обслуживания Россией суверенного долга после 25 мая, заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен в среду, 18 мая, на пресс-конференции в германском Бонне.

«На мой взгляд, разумно предположить, что данная лицензия, вероятно, завершит свое действие. Окончательное решение пока не принято, однако маловероятно, что она будет продлена», — сказала она.

Йеллен заверила, что даже наступление технического дефолта для РФ не поменяет ситуацию полностью, потому что Российская Федерация в условиях санкций уже «отрезана от мирового рынка капитала».

Ранее в этот день в Госдуме сказали, что власти США добиваются ситуации, при которой Россия должна будет объявить дефолт, комментируя данные о планах Вашингтона заблокировать России возможность выплат по госдолгу.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, то есть аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций. Она позволяет РФ продолжать производить выплаты по облигациям. В СМИ заявляли, что именно она помогла предотвратить дефолт по государственному долгу в стране. Один из источников агентства, однако, сообщил, что окончательное решение еще не принято.

На это министр финансов РФ Антон Силуанов ответил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также подчеркнул, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел, при этом разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные ограничения, с которыми придется столкнуться стране.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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