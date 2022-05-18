Прямой эфир
Политика
Мединский предрек потерю суверенитета Швецией из-за вступления в НАТО
Общество
«Аэрофлот» закрывает продажу билетов в южные аэропорты до 30 июня
Мир
В Совбезе России заявили о сети из 400 биолабораторий США по всему миру
Мир
Еврокомиссар признал невозможность для ЕС согласовать эмбарго на импорт нефти из РФ
Мир
Захарова обвинила Киев в нахождении гражданских на «Азовстали»
Мир
Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован
Общество
Москва закроет корпункт канадской телерадиовещательной компании CBC
Армия
Два ракетных корабля пополнят Балтийский флот
Экономика
В ритейле допустили возврат брендов в РФ через иностранных партнеров
Мир
Захарова заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне
Общество
«Нанолек» приостановил планы по созданию комбовакцины от коронавируса и гриппа

Минфин США допустил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга РФ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США с большой вероятностью не продлят лицензию обслуживания Россией суверенного долга после 25 мая, заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен в среду, 18 мая, на пресс-конференции в германском Бонне.

Дороже уговора: почему Россия продолжает хранить деньги в долговых бумагах США
Объем вложений в марте сократился почти вдвое — до $2,003 млрд

«На мой взгляд, разумно предположить, что данная лицензия, вероятно, завершит свое действие. Окончательное решение пока не принято, однако маловероятно, что она будет продлена», — сказала она.

Йеллен заверила, что даже наступление технического дефолта для РФ не поменяет ситуацию полностью, потому что Российская Федерация в условиях санкций уже «отрезана от мирового рынка капитала».

Ранее в этот день в Госдуме сказали, что власти США добиваются ситуации, при которой Россия должна будет объявить дефолт, комментируя данные о планах Вашингтона заблокировать России возможность выплат по госдолгу.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, то есть аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций. Она позволяет РФ продолжать производить выплаты по облигациям. В СМИ заявляли, что именно она помогла предотвратить дефолт по государственному долгу в стране. Один из источников агентства, однако, сообщил, что окончательное решение еще не принято.

На это министр финансов РФ Антон Силуанов ответил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также подчеркнул, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел, при этом разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные ограничения, с которыми придется столкнуться стране.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022