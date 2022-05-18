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Мединский предрек потерю суверенитета Швецией из-за вступления в НАТО

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Швеция при вступлении в Североатлантический альянс (НАТО) потеряет часть своего суверенитета. Об этом в среду, 18 мая, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

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«Швеция решила отказаться от своего нейтралитета, вступить в НАТО. Мы понимаем, что, вступая в НАТО, государство теряет часть своего суверенитета <…> Кто будет назначать командование вооруженными силами? Как будет решаться, где и какое будет покупаться оружие?» — заявил Мединский, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Он подчеркнул, что любая страна, вступая в НАТО, добровольно отказывается от своего суверенитета в военной политике.

Ранее в этот день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали. Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить начало обсуждения, пишет агентство.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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