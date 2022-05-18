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В Совбезе России заявили о сети из 400 биолабораторий США по всему миру

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Costfoto
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По оценкам России, сеть американских биолабораторий по всему миру включает свыше 400 объектов. Об этом заявил 18 мая заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

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Как указал член Совбеза, американцам попали в руки все исследования лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в сфере медицины и биологического оружия.

«Сегодня мы видим, что они вновь работают против всего человечества. Имею в виду в первую очередь закрытые биолаборатории США (военные и гражданские), создаваемые по всему миру. По нашим оценкам, данная сеть включает в себя свыше 400 объектов», — сообщил Венедиктов на встрече с послами иностранных государств в Москве.

Он также указал, что данные Совбеза свидетельствуют ряде подозрительных совпадений, которые обнаруживаются при накладывании двух карт — мест расположения американских закрытых биолабораторий и зон возникновения выявляемых нами новых эпидемических угроз.

16 мая президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что на Украине под контролем США создавали компоненты биологического оружия, а также отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки в СНГ. Как указал глава государства, Россия давно била тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве.

11 мая начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что США использовали Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры в рамках военно-биологической программы на Украине. Согласно документам, в центре также велись работы с возбудителями туляремии, сибирской язвы, брюшного тифа, паратифов и газовой гангрены.

А постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме биолабораторий США на Украине 13 мая указал на умышленную блокировку Вашингтоном всех попыток укрепления режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

В конце апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что Вашингтон под видом «научных исследований» развернул сеть биолабораторий не только на Украине, но и в других государствах СНГ: Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении.

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