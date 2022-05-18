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Больше 600 человек пострадали от укусов клещей в Ставропольском крае

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С начала сезона 607 человек обратились к медикам с укусами клещей в Ставропольском крае. В регионе подтверждено два случая крымской геморрагической лихорадки.

По данным Роспотребнадзора, в числе укушенных 259 детей. Это на 14% меньше, чем в 2021 году, пишет NewsTracker. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске.

Крымской геморрагической лихорадкой заболели жители Апанасенковского и Андроповского районов.

Ранее сообщалось, что первый случай клещевого боррелиоза зарегистрировали в Тюменской области. Заболевание выявили у 48-летнего жителя Тюменского района. Всего с начала сезона к медикам обратилось больше 4,2 тыс. человек.

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