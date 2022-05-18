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Еврокомиссар признал невозможность для ЕС согласовать эмбарго на импорт нефти из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Евросоюз (ЕС) пока не в состоянии согласовать эмбарго на импорт российской нефти. Об этом в среду, 18 мая, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.

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«Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса», — сказал он.

Днем ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

16 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России и продолжат дискуссии. Он пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть». По словам Борреля, дискуссии по шестому пакету будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.

За день до этого Боррель заявил о серьезных разногласиях в ЕС по вопросу эмбарго на нефть из РФ. Он пояснил, что главы МИДов постараются разблокировать ситуацию, но оппозиция очень сильна.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти, так как страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу».

4 мая Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств — членов ЕС. Тогда же фон дер Ляйен заявила, что в рамках шестого пакета санкций предлагается поэтапно запретить импорт российской нефти.

Также шестой пакет санкций предлагает введение ограничений и в отношении Сбербанка, в частности его отключение от системы платежей SWIFT, а также запрет вещания в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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