Старинную усыпальницу реставрируют в Ростовской области

Усыпальницу, построенную в 1892 году, реставрируют на городском кладбище Новочеркасска (Ростовская область). После восстановления здание будут использовать по его первоначальному назначению.

По словам настоятеля храма Дмитрия Солунского протоиерея Германа Киселева, прежде усыпальница входила в собственность храма. В ней хранили и отпевали тела усопших. Кроме того, усыпальницу использовали в качестве фильтра в период эпидемий, пишет RostovGazeta. Часовня была разрушена в первой половине XX века.

Восстановлением помещения занимается приход храма. Для этого используются чертежи, найденные в областном архиве.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области планируют восстановить ветряную мельницу, которая была построена в конце XIX века в селе Демидовка. Это единственный подобный объект в регионе, который уцелел после Великой Отечественной войны.