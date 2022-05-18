Захарова прокомментировала вывоз западными странами зерна с Украины

Вывозом с украинской территории продовольствия, в том числе зерновых, Запад забирает у народа Украины последнее. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в среду, 18 мая.

Захарова назвала вывоз зерна якобы с целью снижения цен на мировых рынках политикой разграбления Украины.

Дипломат напомнила о заявлении президента США Джо Байдена 10 мая о разработке планов по вывозу с Украины 20 млн т зерна.

Дипломат считает, что мнимые «американский пацифизм и стремление всех облагодетельствовать» давно понятны.

«Это не про это. Это про разграбление последнего, что есть у Украины и украинских граждан, и, кстати, украинских военнослужащих. То, что останется от этого пиршества самим украинцам, Вашингтон вообще не волнует», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Она призвала украинский народ «опомниться и понять, что сейчас вас лишают последнего: вашего продовольствия, вашего зерна, результата ваших трудов».

Захарова назвала «изуверской» логику действий Штатов, которая допускает возможность «отнять результаты труда граждан Украины в то время, когда Украина находится в стадии боевых действий».

Также Захарова обратила внимание на то, что РФ видит стремление стран Запада вывезти с Украины всё, что представляет хоть в малейшей степени ценность.

Ранее в этот день стало известно о том, что под давлением Европейского союза (ЕС) Украина альтернативными путями вывозит резервы пшеницы из хранилищ одесского порта, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране.

17 мая цена на пшеницу на европейском рынке составила €435 за 1 т, побив все рекорды. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации называют последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии, втором по величине производителе пшеницы.

17 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.