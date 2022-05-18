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Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру собственного банкротства

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Дочерняя компания Google в России приняла решение инициировать собственное банкротство. Об этом стало известно в среду, 18 мая, из данных в реестре Федресурса.

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В компании отметили, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в РФ, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, после признания дочерней компании Google в России банкротом она перестанет заниматься коммерцией в стране. Он отметил, что монетизация YouTube, контекстная реклама — это всё больше не работает.

24 декабря 2021 года суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за отказ запрещенный удалить контент. Как следует из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы для Google и Meta (признана экстремистской в РФ) составили 5% от годового дохода данных компаний.

Позднее, 1 мая, в отношении Google было возбуждено дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей.

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