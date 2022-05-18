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Захарова обвинила Киев в нахождении гражданских на «Азовстали»

Захарова: Киев делает всё, чтобы гражданские и боевики находились на «Азовстали»
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Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry
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Украинское руководство делает всё, чтобы мирные граждане и военные оставались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 18 мая.

«Киевский режим делает всё, чтобы и гражданские лица, и военнослужащие, и боевики находились на «Азовстали» и оттуда не выходили», — передает слова Захаровой «Газета.Ru».

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Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что именно российская сторона пытается разрешить ситуацию, призывая ООН и организовывая гуманитарные коридоры для выхода людей с «Азовстали».

Ранее в этот день Захарова сказала, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о «проведении украинской стороной гуманитарной операции» по выводу военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе демонстрируют пропаганду, основанную на лжи.

17 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что днем ранее 265 украинских боевиков, находившихся на заводе «Азовсталь», сдались в плен. Среди них — военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов». Из сдавшихся ранен 51 человек. Они были доставлены в больницы.

В тот же день Зеленский также рассказал о вывозе части военных с завода, отметив надежду Киева на их возвращение на подконтрольную украинским властям территорию.

Комментируя сдачу в плен боевиков, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эта тема неоднократно поднималась во многих телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина и в ходе личных контактов. Он отметил, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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