Прямой эфир
Мир
Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Welt узнала о планах Европарламента призвать ввести санкции против Шредера
Мир
В СБ РФ заявили о намерении довести спецоперацию в Донбассе до конца
Общество
МВД РФ опровергло информацию об утечке данных граждан
Спорт
Международная федерация баскетбола отстранила сборные РФ от участия в Кубке мира
Мир
Посольство РФ в Швейцарии заявило о русофобных высказываниях в соцсетях
Общество
Режим ЧС ввели в лесах Хакасии из-за угрозы пожаров
Мир
В Совбезе назвали боевиков основной угрозой населению Украины
Экономика
В ритейле допустили возврат брендов в РФ через иностранных партнеров
Мир
Захарова заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне
Общество
«Нанолек» приостановил планы по созданию комбовакцины от коронавируса и гриппа

Врач назвала норму употребления воды в день

Терапевт Чернышова рассказала, сколько воды нужно пить в день
0
Фото: Global Look Press/Paul Zinken
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, сколько воды следует пить в день. В беседе с «Вечерней Москвой» в среду, 18 мая, специалист отметила, что человеку весом 70 кг стоит в день употреблять два литра сто миллилитров жидкости.

Чернышова пояснила, что норма воды в сутки составляет не более 30 мл на 1 кг веса. Кроме того, учитывается не только простая вода, но и жидкость в составе супа, чая, компота и других продуктов.

«Вода в адекватном количестве не приведет к отекам — это касается только людей с почечной недостаточностью, так как почки плохо работают и не успевают переработать объем. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков», — рассказала Чернышова.

Врач отметила, что для появление отеков придется выпить слишком много жидкости, пишет НСН. Чернышова пояснила, что переизбыток воды в организме опасен, поскольку влечет нарушение концентрации солей в крови, что может вызвать различные тяжелые расстройства и даже остановку сердца, пишет «Москва 24».

2 мая врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Москвы Светлана Осипова рассказала о вреде употребления воды во время еды. Она объяснила, что из-за избытка воды во время приема пищи стенки желудка растягиваются и порции еды за раз для наступления чувства насыщения нужны большие.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022