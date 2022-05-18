Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
Штормовое предупреждение на ближайшие сутки объявили в Тюменской области. В регионе ожидаются ливни и сильный ветер.
Согласно прогнозам, 19 мая ожидаются осадки и грозы. В Тобольске выпадет до 5 мм осадков, пишет портал «Наш город». В Ишиме порывы ветра могут достигать 15 м/с, выпадет до 3 мм осадков.
На территории Тюмени может выпасть до 2 мм осадков, ветер усилится до 10 м/с.
Синоптики отмечают, что температура воздуха в регионе в течение суток составит до +16 градусов.
Ранее МЧС сообщило об аномально сильных осадках в Свердловской области. Ухудшение погодных условий ожидается 19 мая. Помимо ливней, синоптики прогнозируют дожди с грозами.