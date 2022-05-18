Прямой эфир
Мир
Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Welt узнала о планах Европарламента призвать ввести санкции против Шредера
Мир
В СБ РФ заявили о намерении довести спецоперацию в Донбассе до конца
Общество
МВД РФ опровергло информацию об утечке данных граждан
Спорт
Международная федерация баскетбола отстранила сборные РФ от участия в Кубке мира
Мир
Посольство РФ в Швейцарии заявило о русофобных высказываниях в соцсетях
Общество
Режим ЧС ввели в лесах Хакасии из-за угрозы пожаров
Мир
В Совбезе назвали боевиков основной угрозой населению Украины
Экономика
В ритейле допустили возврат брендов в РФ через иностранных партнеров
Мир
Захарова заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне
Общество
«Нанолек» приостановил планы по созданию комбовакцины от коронавируса и гриппа
Сюжет:

Военкор «Известий» показал кадры пораженных позиций ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Даниил Левин 18 мая показал кадры пораженных украинских позиций. На них можно увидеть, как военнослужащие вооруженных сил Украины попытались отступить, однако удар российской артиллерии не позволил им это сделать.

Кроме того, в распоряжении «Известий» появилось видео с телефона одного из украинских солдат. На кадрах он, вероятно, подсчитывает потери и число раненых. Телефон был обнаружен сотрудниками Росгвардии во время зачистки пораженных позиций боевиков.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу артиллерии на авдеевском направлении.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022