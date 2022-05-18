Военкор «Известий» показал кадры пораженных позиций ВСУ

Корреспондент «Известий» Даниил Левин 18 мая показал кадры пораженных украинских позиций. На них можно увидеть, как военнослужащие вооруженных сил Украины попытались отступить, однако удар российской артиллерии не позволил им это сделать.

Кроме того, в распоряжении «Известий» появилось видео с телефона одного из украинских солдат. На кадрах он, вероятно, подсчитывает потери и число раненых. Телефон был обнаружен сотрудниками Росгвардии во время зачистки пораженных позиций боевиков.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу артиллерии на авдеевском направлении.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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