Метеоролог высказался о влиянии весенних холодов на погоду летом

Народная примета о том, что если весна холодная, значит, лето будет жарким, не вызывает доверия у профессиональных метеорологов. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в среду, 18 мая.

«Приметы по датам, абстрактно скажу, если 1 мая идет снег, значит 1 июня жара и наборот — такие приметы не работают. В метеорологии таких зависимостей нет», — цитирует синоптика «Лента.ру».

Как пояснил Леус, нынешняя холодная весна обусловлена частыми вторжениями, что вызывает облака, дожди, и мешает температуре подняться выше 15 градусов. Однако все это соответствует климатической норме.

«У нас может этот процесс продлиться, а может резко закончиться, и мы с вами будем еще вспоминать майскую прохладу в июне, но никаких закономерностей, повторюсь, нет», — заключил метеоролог.

До этого 16 мая главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал умеренно теплое лето в России. Тишковец заявил, что до конца мая в европейской части России температура воздуха будет принимать значения существенно ниже климатической нормы, июнь будет теплым, но жары ожидать не стоит.

13 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в России не будет холодным, а в некоторых регионах температура будет выше нормы. По прогнозу экспертов, выше нормы температурный фон в июне ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа (СЗФО), большей части Уральского федерального округа (УФО), а также на севере Сибирского федерального округа (СФО) и западе Якутии.

При этом 11 мая Вильфанд отметил, что летняя погода закрепится в Москве уже в конце мая, 28–29-го числа.