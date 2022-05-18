Вспышка сальмонеллеза произошла в детсаду в Нижегородской области

Прокуратура проводит проверку по факту вспышки сальмонеллеза в детском саду в Городце (Нижегородская область). Дошкольное учреждение было закрыто на карантин.

По данным правоохранительных органов, дети жаловались на боли в животе месяц назад. У некоторых пострадавших поднялась температура. Лабораторные исследования показали, что дети заболели сальмонеллезом. Учреждение закрывалось на карантин дважды, из-за чего родители обратились в прокуратуру.

В Роспотребнадзоре пояснили, что вспышку заболевания вызвали нарушения в пищеблоке детсада, пишет ИА «НьюсНН». Садик возобновил работу на прошлой неделе, однако родители опасаются водить детей на занятия.

В апреле больше десяти воспитанников детского сада отравились в подмосковном Подольске. По данным медиков, у пострадавших диагностировали сальмонеллез.