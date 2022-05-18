Эксперт дал рекомендации по покупке недорогого телефона

Дешевые гаджеты сильно уступают более дорогим моделям, поэтому подбирать их нужно исходя из целей. О том, как правильно подобрать бюджетный телефон и какие недостатки в нем есть, рассказал в среду, 18 марта, технический директор компании по производству носимой электроники QRepublik, резидент биомедицинского кластера Фонда «Сколково» Клим Тодрик.

В различных устройствах недорогого сегмента при схожей стоимости может наблюдаться заметное отличие в наборе характеристик. Так, производители часто лишают смартфоны ряда полезных опций и в целом предоставляют меньший объем памяти, простую камеру, процессор не всегда достаточной производительности и не внедряют сканер отпечатка пальцев.

«Например, бюджетный Samsung Galaxy A02s, стоимостью до 11 тыс. руб., может подойти только для общения. В нем стоит нормальный процессор Snapdragon 450, который справится со всеми приложениями — в целом смартфон будет работать хорошо, но для игр такого железа не хватит. Памяти в этом Galaxy тоже маловато и далеко не каждому сейчас хватит 32 ГБ. Но ее всегда можно расширить с помощью карты памяти. В данном смартфоне нет ни сканера отпечатка пальца, ни модуля NFC, поэтому оплатить продукты на кассе с помощью телефона не получится», — сообщил Тодрик в беседе с «Газетой.Ru».

При этом эксперт также указал на бюджетный смартфон realme C21Y с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ хранилища, посоветовав доплатить за более старшую версию, в которой при окончании свободной памяти телефон не начинает тормозить.

15 мая менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая дала советы по сохранению ресурса смартфона. Она пояснила, что майнеры (вредоносное ПО) загружают вычислительные мощности устройств, что сильно замедляет скорость работы.

Эксперт отметила, что вредоносное ПО может быть частью приложения или расширения для браузера.

Ранее, 26 апреля, эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Никита Мокеев сообщил, что скрытые повреждения смартфона после падения гораздо опаснее для его работоспособности, чем внешние дефекты. Так, по его словам, микротрещина может не только ухудшить качество работы устройства, но и «убить» смартфон. Специалист порекомендовал провести полную диагностику гаджета сразу после падения, чтобы в дальнейшем избежать дорогостоящего ремонта.