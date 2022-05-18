Компания «Нанолек» остановила производство вакцины от коронавируса «КовиВак»

Компания «Нанолек» остановила производство вакцины Центра имени Чумакова «КовиВак» из-за отсутствия соответствующих заявок. Об этом 18 мая сообщил журналистам первый заместитель гендиректора компании, директор дивизиона «Вакцины» Максим Стецюк.

По его словам, заявок от Минздрава на поставку препарата не поступало с декабря 2021 года. При этом в общей сложности «Нанолек» вместе с Центром имени Чумакова произвели около 2 млн доз вакцины.

Вместе с тем производственные мощности, используемые для «КовиВака», направят на выпуск других препаратов, в частности, вакцины полиомиелита. Также в компании заверили, что в случае необходимости быстро возобновят производство вакцины от коронавируса.

Препарат «КовиВак» стал третьим в России. Его зарегистрировали в феврале 2021 года.

Ранее в этот день Стецюк рассказал, что «Нанолек» приостановила планы по созданию комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа. По его словам, компания выбрала выжидательную позицию: решение будет принято осенью, когда станет понятно, есть ли потребность в такой вакцине.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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