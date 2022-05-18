Захарова заявила о вовлечении Киевом подростков в националистическую деятельность

В националистическую деятельность на Украине вовлекают несовершеннолетних лиц. Об этом 18 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я хотела бы упомянуть еще об одном факте, который вскрылся за это время на территории Украины. Хотела бы сказать о вовлечении несовершеннолетних в деятельность украинских националистических формирований. По мере изгнания с территории Донбасса националистических формирований Украины открываются новые факты, подтверждающие вовлечение детей в деятельность этих человеконенавистнических структур», — заявила дипломат на брифинге.

Она также заявила, что Москва призывает профильные международные организации обратить внимание на этот факт.

«Мы призываем профильные международные организации по линии ООН, ОБСЕ, а также специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах обратить особое внимание на действия Киева по вовлечению детей в преступную деятельность нацистских организаций и распространению радикальных идей среди несовершеннолетних», — заключила Захарова.

Днем ранее в СВР сообщили, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

12 апреля председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что украинские националисты пытаются заниматься вербовкой сибирской молодежи и склонением их к терактам.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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