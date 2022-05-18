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Новый очаг бешенства выявили в Саратовской области

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Карантин по бешенству ввели в Саратовской области. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Роман Бусаргин.

Согласно документу, ограничительные мероприятия проводятся в селе Малиновка Аркадакского района. Бешенство выявили у кота, который погиб на территории личного подсобного хозяйства, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Специалисты проведут подворовой обход в населенном пункте с целью выявления других случаев заболевания. Кроме того, в очаге проведут вакцинацию против бешенства.

В течение апреля карантин по бешенству ввели в шести населенных пунктах Челябинской области. Заболевание выявили у трех домашних собак, кошки, домашней крысы и енотовидной собаки.

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