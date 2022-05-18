МИД заявил об оказании РФ медицинской помощи раненым в ходе спецоперации

Россия в ходе специальной военной операции по защите Донбасса оказывает медицинскую помощь всем пострадавшим, это не напоказ. Об этом в среду, 18 мая, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы видите кадры оказания квалифицированной медицинской помощи раненым, тяжелораненым. Эта помощь реальная, конкретным людям, не напоказ. Так будет и в дальнейшем. Эта помощь будет оказываться вне зависимости от того, кому она оказывается, какая история тянется за тем или иным человеком — гражданский он или боевик, или военный», — заявила Захарова.

Ранее в этот же день в плен сдались 694 боевика, находящихся на «Азовстали» в Мариуполе. Среди них 29 с ранениями различной степени тяжести.

По данным официального представителя Министерства обороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая сдались 959 украинских боевиков, в том числе 80 раненых. Отмечается, что 51 раненый нуждался в стационарном лечении и был помещен в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики (ДНР).

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о «эвакуации» части военных с завода в Мариуполе, отметив надежду Киева на их возвращение на подконтрольную украинским властям территорию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления Зеленского о «проведении гуманитарной операции» по выводу военных с завода демонстрируют пропаганду, основанную на лжи.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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