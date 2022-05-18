Кабмин Словакии одобрил введение налога на переработку российской нефти

Правительство Словакии одобрило введение в республике c 1 июня специального налога со ставкой 30% на переработку российской нефти. Согласно сообщению агентства TASR 18 мая, налогом предлагается обложить находящийся в Братиславе один из крупнейших в странах Центральной Европы нефтехимический комбинат Slovnaft («Словнафт»).

Из-за принятого властями решения Slovnaft лишится действующих ценовых преимуществ при покупке нефти, а налоговые отчисления в государственный бюджет возрастут на €280–290 млн.

Для того чтобы инициатива правительства страны обрела силу, ее должен в ускоренном режиме утвердить национальный совет (парламент). В Братиславе уверены, что депутаты поддержат решение кабинета министров.

Комбинат Slovnaft является одним из крупнейших в странах Центральной Европы и специализируется только на переработке топлива, поступающего из России.

16 мая в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза (ЕС) руководитель словацкого МИДа Иван Корчок заявил, что Словакия поддерживает принятие нового пакета санкций против РФ, в том числе и нефтяное эмбарго, но нуждается в трехлетнем переходном периоде для отказа от российской нефти.

8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по ограничительным мерам в отношении запрета на импорт российской нефти. В частности, весь пакет рестрикций задержала Венгрия.

За несколько дней до этого они не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России. Тогда обеспокоенность выразили Чехия и Болгария, а также Венгрия и Словакия, которые хотели быть освобождены от запрета на поставки нефти.

6 мая депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик также указал на бесперспективность эмбарго на топливо из России, заявив «Известиям», что некоторые европейские страны в рамках своей политики прислушиваются к своим гражданам, не выражают готовности к эмбарго на российские нефть и газ и хотят поддерживать с Россией выгодные отношения.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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