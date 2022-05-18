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Особый противопожарный режим вводят в Сыктывкаре

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Особый противопожарный режим вводят на территории Сыктывкара с 18 мая. Соответствующее постановление подписал первый заместитель руководителя администрации Александр Можегов.

Согласно документу, режим будет действовать до 30 мая. В этот период в городе усилят контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Жителям и гостям Сыктывкара запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, жечь сухую траву и мусор. Запрет также распространяется на использование переносных мангалов. Кроме того, нельзя применять пиротехнические изделия. Места торговли, связанные с приготовлением еды на открытом огне, не должны располагаться в лесопарковых зонах и на расстоянии менее 50 м от зданий.

Посещение лесов и торфяниках будет ограничено при наступлении третьего класса пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что законодательное собрание Алтайского края намерено ввести штрафы за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.

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