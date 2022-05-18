В Минфине США заявили о незаконности экспроприации активов Банка России

Возможная экспроприация активов Банка России в США сейчас незаконна. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила 18 мая на полях министерской встречи G7. Однако, по ее словам, дискуссия по этой теме продолжается.

Она отметила, что конфисковать арестованное американской стороной российское имущество и направить вырученные средства на поддержку Украины законы США не позволяют.

«Это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», — сказала она.

Накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил ряду западных СМИ о «политической открытости» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России. Она рассказала, что этот вопрос обсуждается странами «большой семерки» и Евросоюза.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не сообщали о возможной конфискации ранее замороженных активов для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

В то же время первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что организация не планирует комментировать идею конфисковать золотовалютные резервы России. По ее словам, о принятии фондом решения насчет российских активов говорить рано.

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы и направить их на восстановление страны.

По данным Банка России на 1 мая, международные резервы страны составили $593 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что западные страны, заморозив российские резервы, объявили дефолт своим обязательствам перед РФ и подвели черту под надежностью своих валют.