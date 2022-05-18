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В Минфине США заявили о незаконности экспроприации активов Банка России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Возможная экспроприация активов Банка России в США сейчас незаконна. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила 18 мая на полях министерской встречи G7. Однако, по ее словам, дискуссия по этой теме продолжается.

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Она отметила, что конфисковать арестованное американской стороной российское имущество и направить вырученные средства на поддержку Украины законы США не позволяют.

«Это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», — сказала она.

Накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил ряду западных СМИ о «политической открытости» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России. Она рассказала, что этот вопрос обсуждается странами «большой семерки» и Евросоюза.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не сообщали о возможной конфискации ранее замороженных активов для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

В то же время первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что организация не планирует комментировать идею конфисковать золотовалютные резервы России. По ее словам, о принятии фондом решения насчет российских активов говорить рано.

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы и направить их на восстановление страны.

По данным Банка России на 1 мая, международные резервы страны составили $593 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что западные страны, заморозив российские резервы, объявили дефолт своим обязательствам перед РФ и подвели черту под надежностью своих валют.

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