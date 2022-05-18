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Боррель заявил о нежелании Евросоюза устраивать гонку вооружений

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Felix Zahn
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Евросоюз (ЕС) не хочет идти к гонке вооружений, он намерен лишь обеспечить совместные закупки оружия для компенсации недостатков своей обороны. Об этом заявил в среду, 18 мая, глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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«Мы не хотим идти к гонке вооружений и не стремимся толкать мир к третьей мировой войне. Но мы должны обеспечить совместные закупки вооружений, чтобы компенсировать недостатки европейской обороны и массированного разоружения стран ЕС в предыдущие годы», — отметил он, представляя рекомендации Еврокомиссии по ликвидации недостатков европейской обороны.

По оценкам Еврокомиссии, в ближайшие годы страны ЕС намерены потратить на оружие дополнительные €200 млрд.

Ранее, 17 мая, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все, чтобы не допустить развязывания третьей мировой войны. При этом она готова ответить в случае нападения на нее. Он отметил, что арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую.

29 апреля военный аналитик и обозреватель Лиам Дойл назвал страны — возможные инициаторы Третьей мировой войны. По его мнению, ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию в случае усугубления мировой напряженности, такими действиями развязав Третью мировую войну.

При этом он отметил, что Третий глобальный конфликт, в отличие от Первой и Второй мировых войн, фактически гарантировал бы полное уничтожение человечества.

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