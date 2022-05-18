Захарова заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне

Военные Вооруженных сил Украины осведомлены об отсутствии российских подразделений в Херсоне, однако это не мешает ВСУ наносить удары по городу. Об этом в среду, 18 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«16 мая украинские националисты из РСЗО (реактивной системы залпового огня) «Смерч» нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Подразделений российских войск в Херсоне нет, о чем украинской стороне хорошо известно, значит, удар умышленно наносили по мирному населению в отместку за поддержку действий России», — заявила представитель дипломатического ведомства.

Ранее в этот же день военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил о звуках взрывов в Херсонской области. По предварительной информации, там сработала противовоздушная оборона. Подробности выясняются.

16 мая украинские военные нанесли удар по жилым кварталам Херсона из реактивной системы залпового огня «Смерч».

В тот же день сообщалось, что мирный житель поселка Чернобаевка под Херсоном погиб в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны украинских войск.

9 мая Вооруженные силы Украины выпустили по Херсону ракеты системы «Ураган». Всего было запущено восемь ракет по центру города, где проходило шествие «Бессмертного полка». В частности, пять целей были сбиты ориентировочно в районе Чернобаевки, остальные также были поражены.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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