Прямой эфир
Мир
Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Welt узнала о планах Европарламента призвать ввести санкции против Шредера
Мир
В СБ РФ заявили о намерении довести спецоперацию в Донбассе до конца
Общество
МВД РФ опровергло информацию об утечке данных граждан
Спорт
Международная федерация баскетбола отстранила сборные РФ от участия в Кубке мира
Мир
Посольство РФ в Швейцарии заявило о русофобных высказываниях в соцсетях
Общество
Режим ЧС ввели в лесах Хакасии из-за угрозы пожаров
Мир
В Совбезе назвали боевиков основной угрозой населению Украины
Экономика
В ритейле допустили возврат брендов в РФ через иностранных партнеров
Мир
Захарова заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне
Общество
«Нанолек» приостановил планы по созданию комбовакцины от коронавируса и гриппа
Сюжет:

Захарова заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные Вооруженных сил Украины осведомлены об отсутствии российских подразделений в Херсоне, однако это не мешает ВСУ наносить удары по городу. Об этом в среду, 18 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«16 мая украинские националисты из РСЗО (реактивной системы залпового огня) «Смерч» нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Подразделений российских войск в Херсоне нет, о чем украинской стороне хорошо известно, значит, удар умышленно наносили по мирному населению в отместку за поддержку действий России», — заявила представитель дипломатического ведомства.

Ранее в этот же день военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил о звуках взрывов в Херсонской области. По предварительной информации, там сработала противовоздушная оборона. Подробности выясняются.

Со стороны Украины обстреляли российские села. Спецоперация в Донбассе 18 мая, день 83-й
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий».

16 мая украинские военные нанесли удар по жилым кварталам Херсона из реактивной системы залпового огня «Смерч».

В тот же день сообщалось, что мирный житель поселка Чернобаевка под Херсоном погиб в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны украинских войск.

9 мая Вооруженные силы Украины выпустили по Херсону ракеты системы «Ураган». Всего было запущено восемь ракет по центру города, где проходило шествие «Бессмертного полка». В частности, пять целей были сбиты ориентировочно в районе Чернобаевки, остальные также были поражены.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022