Прямой эфир

Уголовное дело возбудили по факту загрязнения Волги в Астраханской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения акватории реки Волги нефтепродуктами. Также строительная компания повредила почвенный покров и лесные насаждения на берегу.

По версии следствия, директор строительной фирмы знал, что в поселке Мансур Приволжского района находятся два бесхозных затонувших судна. Подозреваемый решил поднять плавсредства со дна и утилизировать, получив на этом доход. Мужчина обратился в службу природопользования под предлогом строительства стоянки для плавсредств. Также он предоставил фальсифицированный список судов, которые должны находиться в акватории.

По договору компания должна была выполнить план согласованных мероприятий. Но во время подъема, распила и транспортировки затонувших судов было допущено загрязнение воды и почвы нефтепродуктами, пишет «Астрахань 24». Кроме того, при возведении заградительных дамб повреждены лесные насаждения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022