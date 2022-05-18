Уголовное дело возбудили по факту загрязнения Волги в Астраханской области

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения акватории реки Волги нефтепродуктами. Также строительная компания повредила почвенный покров и лесные насаждения на берегу.

По версии следствия, директор строительной фирмы знал, что в поселке Мансур Приволжского района находятся два бесхозных затонувших судна. Подозреваемый решил поднять плавсредства со дна и утилизировать, получив на этом доход. Мужчина обратился в службу природопользования под предлогом строительства стоянки для плавсредств. Также он предоставил фальсифицированный список судов, которые должны находиться в акватории.

По договору компания должна была выполнить план согласованных мероприятий. Но во время подъема, распила и транспортировки затонувших судов было допущено загрязнение воды и почвы нефтепродуктами, пишет «Астрахань 24». Кроме того, при возведении заградительных дамб повреждены лесные насаждения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».