Минобороны сообщило об уничтожении на Украине батареи гаубиц М777, произведенных в США
Российские военные уничтожили батарею 155-миллиметровых американских гаубиц М777. Об этом 18 мая сообщило Министерство обороны России.
Как уточнил телеканал «Звезда», российские беспилотники и средства артиллерийской разведки в районе населенного пункта Подгорное установили координаты огневой позиции 155-мм американских гаубиц М777, которыми пользовались боевики вооруженных сил Украины (ВСУ).
Операторы беспилотников нанесли ракетный удар по огневой позиции батареи, в результате которого получили повреждения несколько орудий. После этого украинские боевики попытались скрыться в лесном массиве и укрыть там буксируемые гаубицы.
«Как только украинские боевики сосредоточили тягачи и орудия в лесном массиве, туда был нанесен удар артиллерии. Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались», — уточнили в Минобороны РФ.
Ранее, 15 мая, посольство США на Украине сообщило, что 89 из 90 запланированных к передаче гаубиц переданы Киеву. Отмечалось, что они задействованы на передовой.
14 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили два склада боеприпасов украинских войск в районах сел Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики.
Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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