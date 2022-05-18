Бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Панова заочно арестовали

Бывший заместитель генерального директора «Аэрофлота» Андрей Панов 18 мая заочно арестован Хорошевским судом Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании Панову меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде, дополнив, что срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

Панов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, отмечается, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

С 2018 года он работал замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу авиакомпании, покинул пост в марте текущего года.