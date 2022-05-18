Режим ЧС ввели в лесах Хакасии из-за угрозы пожаров

Власти Хакасии ввели режим ЧС на территории всех лесов республики из-за угрозы пожаров. Соответствующее постановление подписал глава республики Валентин Коновалов.

«На территории всего лесного фонда Хакасии с сегодняшнего дня 18 мая введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона в среду, 18 мая.

При действии режима ЧС доступ людей и въезд транспорта в леса Хакасии запрещены, если на это нет разрешительных документов. Несанкционированные съезды в леса перекрываются, передает RT.

Согласно выводам специалистов, из-за жары и сильного ветра в республике осложнилась лесопожарная обстановка. Дальнейший метеопрогноз неблагоприятен, пишет REGNUM.

По данным пресс-службы Авиалесоохраны, за 24 часа на территории РФ ликвидировано 86 лесных пожаров на площади 10 217 га, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что за сутки 15 мая в российских регионах потушили 120 природных пожаров. Пожары ликвидировали на общей площади 7353 га.

Отмечается, что в ряде регионов действуют сразу несколько крупных очагов. В Новосибирской области, где лесной пожар представляет угрозу для крупного поселка, к тушению привлекли авиацию — два вертолета Ми-8, которые сбрасывают тонны воды на пламя. Верховой пожар удалось сбить, горит лесная подстилка.

За неделю с 9 по 15 мая лесные пожарные ликвидировали 1139 возгораний в России. Отмечается, что в лидерах по количеству потушенных лесных пожаров Красноярский край, Иркутская, Свердловская, Новосибирская, Томская, Омская, Курганская, Тюменская области, Приморский и Хабаровский края.