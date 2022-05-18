Посольство РФ в Швейцарии заявило о русофобных высказываниях в соцсетях

Посольство РФ в Берне обратилось в прокуратуру Швейцарии по вопросу публикации русофобных высказываний в соцсетях. Об этом 18 мая заявила дипмиссия России.

По информации посольства, жительница Швейцарии (уроженка Украинской ССР) с мужем распространяли в сети интернет многократно ненавистнические высказывания в отношении представителей русской национальности, «в том числе находящихся в Швейцарии, и призывы к их смерти». Так, они публиковали соответствующие видеоролики, сообщения и графические изображения.

В дипмиссии уверены в необходимости проведения разбирательств по двум статьям Уголовного кодекса страны: той, что запрещает публичную агитацию, ненависть и дискриминацию людей по расовой, этнической, религиозной принадлежностям или сексуальной ориентации; и второй, касающейся публичных побуждений к совершению преступлений.

«Примечательно, что устные выступления и тексты, содержащие ненавистнические высказывания в адрес русских, белорусов, а также российского руководства, публиковались этими лицами исключительно на русском языке», — подчеркнули в посольстве, отмечая, что в сопровождающих публикации текстах на немецком языке призывов к смерти, ругательств и проклятий не было.

В дипмиссии считают неприемлемым распространение в Швейцарии, а также и в любой другой стране ненавистнических высказываний на основании этнической принадлежности и призывов к смерти — независимо от языка и политических убеждений авторов.

16 мая президент РФ Владимир Путин указал на «небывалый всплеск агрессии оголтелой русофобии» в западных странах.

14 мая жительница Германии рассказала в беседе с «Известиями» о том, как получила угрозы от украинцев после танца с российским флагом на митинге в Мюнхене. По ее словам, она приняла участие в акции в поддержку русских. После этого ей угрожали, что найдут ее детей и «отрубят им руки».

Всплеск русофобии наблюдается в Европе на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля. 11 марта Кремль призвал россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. Министерство иностранных дел России охарактеризовало происходящие в европейских странах притеснения соотечественников как граничащие с откровенным расизмом.